Santé Covid-19 : Plusieurs cas identifiés au GHER

Plusieurs cas de Covid-19 ont été identifiés ces derniers jours au sein du Groupe Hospitalier Est Réunion. Des personnels du service de spécialité rhumatologie, du service dialyse et du service gériatrie ont été testés positifs. "Ces situations sont suivies de près par l’ARS et le GHER". Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 19:00 | Lu 1225 fois

Une contamination a été identifiée au sein du service de spécialité rhumatologie du Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) ayant pour origine une contamination familiale de l’un des personnels. Par la suite, deux autres professionnels du service ont été dépistés positifs.



Un dépistage de l’ensemble des personnels et des patients du service a été organisé. Aucun nouveau cas n’est enregistré chez le personnel ou les patients à ce jour.



Après les investigations menées par l’ARS et Santé Publique France, un cluster a été identifié pour ce service de spécialités en rhumatologie.



Par ailleurs, et sans qu’un lien n’est pu être établi, deux autres professionnels d’un autre service (Dialyse) de l’établissement ont été dépistés positifs. Une hypothèse de contamination en dehors de l’établissement est identifiée. Un dépistage est en cours afin de vérifier l’absence de transmission dans ce service.

Enfin, et toujours sans aucun lien établi, un cas est également enregistré dans un troisième service (Gériatrie) chez un personnel suite à une contamination dans le cadre privé. Les personnels positifs ont été placés à l’isolement.



La surveillance médicale et infirmière des patients a été renforcée dans les trois services. L’équipe de la plateforme contact tracing (ARS et Assurance Maladie) est en lien avec le GHER afin d’identifier les contacts externes des personnels et patients sur les derniers jours.





