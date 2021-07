A la Une . Covid-19 : Opération de dépistage à Saint-Pierre le 20 juillet

Afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans l’île, l’ARS La Réunion et la commune de Saint-Pierre, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent une opération de dépistage pour la population le mardi 20 juillet. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 17:17

Opération de dépistage à venir

A SAINT-PIERRE

Le mardi 20 juillet, de 8h30 à 11h30

Place des Victoires - front de mer de Saint-Pierre

(sous un bamum avec le laboratoire Cerballiance)



Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Le test se fait par un prélèvement dans le nez et peut occasionner une légère gêne. Il ne dure que quelques secondes. L'équipe du laboratoire réalisera le prélèvement par test RT-PCR.



Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire dans un délai de 24h-48h.



Les habitants sont invités à participer à ces opérations de dépistage, munis de:

- leur carte vitale,

- d'une pièce d'identité,

- et de leur propre stylo.



Le port du masque est obligatoire.



Des tests antigéniques accessibles dans les pharmacies



Les personnes souhaitant se faire dépister peuvent également réaliser des tests rapides (tests antigéniques) dans certaines pharmacies de l'île (liste à consulter sur le site internet de l'ARS:



Les résultats sont connus en moins de 30 minutes. En cas de résultat positif, la personne devra :

- s'isoler,

- contacter son médecin traitant,

