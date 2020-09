A la Une . Covid-19: Olivier Veran annonce de nouvelles consignes pour les écoles

Le ministre de la Santé fait le point ce jeudi sur la situation sanitaire lors d’une conférence de presse qui deviendra hebdomadaire. Si l’épidémie est "à nouveau très active", l’objectif du gouvernement reste de "conserver notre vie sociale et économique". Pour cela, Olivier Veran a annoncé la création de nouveaux centres de tests en métropole et un assouplissement des restrictions qui touchent les enfants. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 10:44 | Lu 1126 fois

53 départements ont dépassé le seuil d’alerte épidémique en France, c’est ce qu’a annoncé Olivier Veran ce jeudi: "Aujourd’hui tous les indicateurs montrent une progression de l’épidémie", confirme-t-il, alors que 10.593 nouveaux cas étaient diagnostiqués en 24 heures.



"Les enfants doivent aller à l’école"



Mais alors que l’épidémie progresse, le Haut conseil de santé publique affirme que les enfants sont peu susceptibles de se contaminer entre eux et de contaminer les adultes autour d’eux.



C’est pourquoi le ministre de la Santé présente de nouvelles consignes moins restrictives pour les écoles: "Lorsqu’un enfant est positif, il doit être isolé sept jours chez lui, mais les autres enfants de sa classe pourront normalement continuer à se rendre à l’école."



Des précisions seront prochainement apportées par le ministre de l’Éducation, mais Olivier Veran estime déjà qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les élèves chez eux ou de fermer des établissements à la première alerte.



Du côté des crèches, les professionnels devront désormais également porter le masque en présence des enfants, alors qu’ils devaient jusqu’à présent uniquement le porter en présence des parents.



Embouteillages dans les labos: une liste des personnes prioritaires



La stratégie de tests à grande échelle, gratuits et sans ordonnance, menée partout en France a provoqué un embouteillage dans les laboratoires d’analyses, comme ont pu le constater les voyageurs qui tentent d’obtenir un test 72 heures avant leur décollage à destination de La Réunion.



Avec plus de 1,2 million de tests réalisés en France cette semaine, "nous sommes confrontés à de réelles difficultés organisationnelles que nous devons résoudre" a déclaré le ministre de la Santé.



C’est pourquoi une doctrine de priorisation des tests va être instaurée. Ainsi les personnes qui disposant d’une prescription médicale seront prioritaires, puis les personnes symptomatiques, les soignants, les aides à domicile et les cas contact. Les Ultra-marins qui souhaitent rentrer sur leur territoire ne font pas partie de la liste.



Des tests dits antigéniques, plus rapides que les tests PCR ont été commandés à hauteur de 5 millions et les premières opérations de dépistages avec ces tests menées en Île-de-France dans le mois à venir.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur