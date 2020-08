A la Une .. Covid-19: "Nous pouvons basculer à tout moment"

Le Conseil scientifique a rendu un avis ce mardi concernant la probabilité d'une seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 14:39 | Lu 1276 fois

Le Conseil scientifique avertit à nouveau ce mardi. "L’équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment", annonce-t-il. Avec une baisse des mesures barrières, une reprise incontrôlée de Covid-19 serait possible en France. Dans son avis, le Conseil scientifique affirme que "l’avenir de l’épidémie à court terme est en grande partie entre les mains des citoyens" et prévoit "une seconde vague épidémique" en automne ou hiver après une circulation plus importante du virus cet été.



La semaine du 20 au 26 juillet a d’ailleurs vu une augmentation importante de cas – 54% de plus, soit 5.592 cas – selon l’agence sanitaire Santé publique France dans son dernier point hebdomadaire.



En effet, "la France se trouve dans une situation contrôlée mais fragile" à cause d’une "perte accentuée des mesures de distanciation et des mesures barrières". Le Conseil scientifique souligne donc l’importance de maintenir les gestes barrières et demande la mise en place de "plans de prévention" par les autorités, ainsi que davantage de tests, traçage et isolation des cas positifs. Selon le conseil, les tests de dépistage devraient être plus accessibles plus rapidement et répondre à la demande du public.



Concernant l’étranger, le Conseil scientifique préconise que les voyageurs arrivant de pays considérés "à risque" soient testés et mis en quarantaine pendant 14 jours.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité