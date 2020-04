A la Une . Covid-19: Non, il n'y a pas de cluster aux Avirons ni ailleurs dans l'île affirment l'ARS et la préfecture





C'est le message martelé par l'ARS et la préfecture après la découverte aux Avirons de plusieurs écriteaux indiquant le nombre de cas supposés de personnes infectées par le Covid-19 dans la commune.



Les deux institutions démentent fermement ces informations et condamnent l'utilisation détournée des supports de communication officiels.

Des documents portant les logos de la préfecture et de l'Agence Régionale de Santé ont été détournés pour faire croire à la présence de patients COVID-19 sur le territoire de la commune des Avirons.



Ces informations ont été relayées sur la page Facebook Union Avirons Ville Moderne.



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé démentent ces informations, et condamnent l'utilisation détournée des supports de communication officiels.



A ce jour, 70% des cas de Covid-19 à La Réunion sont des cas importés.



On dénombre 55 cas autochtones au 22 avril 2020. Aucune chaine de transmission locale n'est identifiée à ce stade. Il n'existe pas de regroupement de cas ("cluster") dans une commune ou un quartier de La Réunion. Il n'y a donc pas de zones du territoire qui seraient plus exposées que d'autres.



Les autorités rappellent que les mesures barrières et de confinement doivent être strictement appliquées afin d'éviter la propagation du virus sur le territoire :



- - respecter les consignes de confinement ;

- - limiter au maximum les déplacements ;

- - protégez-vous avec les gestes barrières ;

- - restez à plus d'un mètre de distance les uns des autres ;

- - en cas de signes d'infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) contactez le Samu Centre 15 ;

