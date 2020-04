Covid-19 : Même alternatif, portez votre masque lors des sorties

La première et la plus efficace des protections est de rester bien au frais chez soi, mais si vous devez impérativement sortir : travailler, courses essentielles, visite à une personne âgée ou vulnérable… Sortez couvert. Portez un masque, même un masque fait-maison du moment que cela recouvre entièrement le nez et la bouche.Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a ainsi encouragé le grand public, « à porter ces masques alternatifs (autres que médicaux) qui sont en cours de production » en complément des mesures barrières:– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon (au moins 20 secondes) ou à défaut au gel hydro-alcoolique, à chaque arrivée dans un nouveau lieu.– Tousser ou éternuer dans l’intérieur de son coude– Utiliser des mouchoirs à usage unique– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades– Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)– Ne pas rendre visite aux personnes âgées pour éviter de les contaminer, ni aux personnes souffrant déjà d’une autre maladie.Plus d’information sur le site Internet : Stop Postillons.fr Vous y trouverez les recommandations sur le port des EAP (écrans Anti-Postillons), comment les fabriquer, des tutos…#RestonsSolidaires #RestNoutCase