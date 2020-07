Covid-19 : Matinée de dépistage à St-Paul

Matinée de dépistage ce vendredi sur la place du marché forain de Saint-Paul. La maire de la commune, Huguette Bello, a fait le déplacement et s'est également fait dépister pour montrer l'exemple.Cette opération se déroule dans le cadre de la campagne massive à destination de la population, mise en place par l'ARS dans plusieurs communes de l'île.Le dépistage de covid-19 est gratuit et sans ordonnance. Le test s’effectue par dépistage RT-PCR qui permet de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, et de mettre en œuvre de mesures nécessaires (isolement de personne principalement) en cas de résultat positif, rappelle l'ARS.