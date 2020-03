Covid-19 : Maintien d’un service minimum sur le réseau kar’ouest

Habitants du Territoire de la Côte Ouest et usagers du réseau kar’ouest, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des consignes annoncées par le Président de la République hier soir, à partir de 15h, aujourd’hui, mardi 17 mars 2020, le TCO a décidé de maintenir un service minimum sur votre réseau de transport public kar’ouest pour permettre aux usagers qui ont vraiment besoin de se déplacer.Toutes les lignes fonctionneront mais avec des fréquences réduites. Aussi, nous vous conseillons de vous renseigner avant tout déplacement sur www.karouest.re ou au 0800 605 605, et de respecter les dernières mesures annoncées par les autorités et de ne vous déplacer qu’en cas de stricte nécessité.Dans ce contexte particulièrement grave de pandémie et afin de limiter la propagation du virus, il sera possible d’emprunter, jusqu’à nouvel ordre, le réseau Kar’ouest sans présenter de titre de transport, pour éviter les manipulations d’argent et de tickets.Pour les mêmes raisons, toutes les agences commerciales et les points de vente kar’ouest seront fermés au public.Ces mesures exceptionnelles et temporaires entreront en application à compter du mardi 17 mars 2020 à 15h et seront adaptées à chaque fois que cela sera nécessaire.Nous vous remercions de votre compréhension et vous demandons de faire preuve de civisme.Restez connectés sur le site www.karouest.re et sur la page Facebook kar’ouest, pour être informés.