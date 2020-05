A la Une . Covid-19: Macron avait été alerté dès décembre, selon le Canard Enchaîné Le journal satirique lance un nouveau pavé dans la mare, affirmant que le président de la République avait été alerté de la nouvelle épidémie à Wuhan dès le mois de décembre. Par Sarah Minatchy - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 15:48 | Lu 1891 fois





"Quand sont parvenues à Paris les informations relatives à l’apparition d’un nouveau virus, il était encore possible, pour un Président conscient de ses responsabilités, de constituer un bon stock de masques, de tests et de respirateurs. Mais Macron n’a pas trouvé le temps d’y penser", souligne le journal.



Non seulement le stock de masques n'avait pas été renouvelé, mais des tonnes de masques ont été envoyés solidairement à Pékin en janvier, diminuant d'autant les réserves françaises. La gestion de la crise Covid pose question à l'opposition et à des syndicats de soignants, cette nouvelle révélation ne devrait pas arranger les choses pour le gouvernement, qui prévoit d'ailleurs, selon plusieurs avocats,



