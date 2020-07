A la Une . Covid-19 : Les vols en provenance de Mayotte limités à un par semaine et plafonnés à 260 passagers

Selon nos informations, la préfecture de La Réunion, compte tenu de la situation sanitaire à Mayotte, maintient la restriction des vols en provenance de Mayotte avec un plafond de 260 passagers par vol. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 3 Juillet 2020 à 09:41 | Lu 1460 fois

Selon Les Nouvelles de Mayotte, sur le vol de ce vendredi 3 Juillet, seuls 250 passagers auraient été acceptés à bord. 190 passagers auraient été informés qu’ils ne partiraient pas à destination de La Réunion par le vol Air Austral. Une situation qui a suscité la colère des passagers qui n'ont pas pu embarquer.



La préfecture de La Réunion nous confirme la limitation du nombre de vols en provenance de Mayotte à un par semaine :



"En effet à ce jour, un vol par semaine est commercialisé au départ de Mayotte et à destination de La Réunion. Le nombre de passager par vol est plafonné à 260. Mayotte n’étant pas au même stade épidémique que La Réunion (département classé orange), un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé est nécessaire pour les passagers en provenance de Mayotte.



Les passagers venant de Mayotte fortement invités à réaliser un test, à défaut il sont soumis à une quatorzaine stricte



Comme pour les voyageurs en provenance de métropole, les passagers venant de Mayotte sont fortement invités à réaliser un test dans les 72h précédent leur embarquement. A défaut il sont soumis à une quatorzaine stricte à domicile ou en centre dédiés, si leur logement ne respecte pas les critères sanitaires.Les préfectures et les ARS de La Réunion et de Mayotte sont mobilisées ensemble pour sécuriser la liaison aérienne entre nos deux îles.



Cette liaison est en effet essentielle à la vie des familles, à la continuité des soins et à l'économie des territoires.



Au-delà du protocole actuellement en vigueur, des dispositifs complémentaires sont à l'étude. Une attention est notamment portée à la diffusion des messages de prévention non seulement en français mais également en shimahorais. En tout état de cause, il est fortement préconisé de réaliser un test avant l'entrée sur le territoire réunionnais. Le dispositif de contact-tracing mis en place par l'ARS et la CGSS permet de contacter rapidement les passagers dont les résultats seraient positifs et d'éviter l'apparition de toute chaine de contamination locale."



