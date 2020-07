Santé Covid-19: Les tests PCR remboursés intégralement même sans ordonnance

Face à une augmentation des contaminations journalières en France (la barre des 1000 cas par jour est de nouveau franchie), le gouvernement lui aussi accélère les opérations de dépistage en facilitant l’accès aux tests PCR: Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé leur remboursement intégral par la sécurité sociale samedi dernier. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 15:27 | Lu 1030 fois

Il est désormais possible de se faire rembourser intégralement un test PCR de dépistage au Covid-19 par la sécurité sociale, et ce même sans ordonnance, sans justification médicale, ou sans présenter de symptômes.



C’est ce qu’a annoncé Olivier Véran samedi dernier dans une interview au Parisien alors que paraissait le même jour l’arrêté autorisant cette mesure.



En facilitant l’accès au test dont le coût est d’environ 54 euros, le ministère espère rattraper le retard du nombre de dépistages (+14% entre les 5 et 12 juillet) sur le nombre de contaminations qui a augmenté ces dernières semaines (+21%). Avec plus de 1000 nouveaux cas journaliers en France, le niveau est similaire à la fin de la période de confinement.



Pour prêter main-forte aux laboratoires très sollicités en cette période de vacances par les voyageurs, l’arrêté prévoit que les pompiers, secouristes, aides-soignants et étudiants en santé pourront également réaliser les prélèvements pour les tests PCR.



Le texte entérine également la distribution gratuite de masques aux populations les plus précaires comme l’avait annoncé Olivier Veran la semaine dernière.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur