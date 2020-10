Covid-19 : Les personnels de santé étrangers autorisés à travailler à Mayotte

La mesure a été prise par le ministère des Solidarités et de la Santé "parce qu’il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins et de permettre, en cas de nécessité, le recrutement dérogatoire de professionnels de santé titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France".



Mayotte dispose donc de l’autorisation sur proposition de l’ARS, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois au maximum par contrat de 2 mois renouvelables de recruter un médecin, un chirurgien dentiste, une sage-femme ou un pharmacien étranger.



Selon le dernier point de l’ARS Mayotte, 111 nouveaux cas ont été enregistrés du 26 septembre au 2 octobre soit 3 892 cas au total à Mayotte. 42 personnes sont décédées dont 5 à La Réunion.