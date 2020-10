Covid-19: Les nouvelles mesures détaillées

Des mesures générales s'appliqueront partout car toute la France est placée en état d'urgence sanitaire :



- Toutes les fêtes privées (mariage, soirées étudiantes) seront interdites

- Tous les restaurants devront appliquer un protocole sanitaire renforcé

- La règle d'un siège sur deux devra s'appliquer dans tous les lieux où l'on est assis et le nombre de visiteurs sera limité

- Dans tous les lieux où l'on circule debout, le nombre de visiteurs sera régulé (comme les supermarchés)

- Renforcement du télétravail



Aides économiques



- Prolongement de l'activité partielle prise en charge à 100% jusqu'au 31 décembre 2020

- Exonération de cotisations sociales pour les TPME et PME

- Renforcement du fonds de solidarité pour les secteurs hôtellerie-cafés-restauration, tourisme, événementiel, sport, culture et ceux qui en dépendent fortement

- Elargissement du dispositif de fonds de solidarité



Primes RSA



Le Premier ministre a apporté des détails suite aux déclarations du président de la République.

Il y a aura donc bien une prime de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Il y aura un bonus de 100 euros par enfant. Jean Castex précise que l'aide sera versée avant la fin de l'année et concernera 4,5 millions de foyers.



Aides pour les soignants



- Une indemnité compensatrice pour les congés non-pris

- 100 millions d'euros pour les ARS pour mieux organiser la gestion des ressources humaines

- Versement anticipé des sommes prévues par le Ségur de la Santé (+90€/mois depuis septembre à ce quoi s'ajoute +93€/mois d'ici la fin de l'année)