Covid-19 : Les modalités d’inscriptions scolaires 2020-2021 adaptées

Pendant cette période de confinement et à compter du vendredi 10 avril 2020, les formulaires de demandes d’inscriptions à l’école et à la restauration scolaire pour la rentrée 2020 / 2021 seront disponibles ci-dessous, cliquez sur les liens pour obtenir les fichiers PDF* :



*Les fichiers PDF sont modifiables, vous pouvez les compter , les enregistrer et les renvoyer par email.



Liste des pièces à fournir :

- Photocopie livret de famille

- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

- Un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge (copie des dernières pages du carnet de vaccinations)



Pièces complémentaires :



En cas d’hébergement

- Copie pièce d’identité de l’hébergeur

- Attestation écrite et signée de l’hébergeur

- Copie d’un justificatif de domicile de l’hébergeur

- Copie d’un justificatif sur lequel apparaît le nom de l’hébergé et l’adresse de l’hébergeur : notification CAF, Pôle emploi, sécurité sociale …



En cas de séparation ou de divorce

- Copie du jugement précisant la garde des enfants et l’autorité parentale partagée (si vous êtes dans ce cas).

- Attestation de l’autre parent par laquelle celui-ci donne son accord pour procéder à l’inscription scolaire.



En cas de changement d’école

- Certificat de radiation de l’ancienne école.



En cas de dérogation

- Lettre explicative relative à la demande de dérogation.



Pour l’enfant gardé par les grand- parents :

– Contrat de travail des deux parents.

– Attestation sur l’honneur du grand parent

– Copie de la pièce d’identité du grand parent

– Justificatif de domicile du grand parent