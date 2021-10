Santé Covid-19 : Les laboratoires ouverts les 31 octobre au 1er novembre

Afin de faciliter l’accès au dépistage, quatre laboratoires de l’île seront exceptionnellement ouverts au public le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre 2021 pour permettre la réalisation des tests par RT-PCR, indique l'ARS Réunion. Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 15:13

Les laboratoires concernés sont les suivants :

A Saint-Benoît :



- Laboratoire de Saint-Benoît, Pôle Sanitaire Est (GHER) ZAC Madeleine, Bras Fusil

Téléphone : 02 62 50 12 40



Ouvert le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre 2021, de 9h à 16h Avec ou sans rendez-vous



Au Port :



- Laboratoire Cerballiance

rue d’Alsace Lorraine, clinique Jeanne d'Arc Téléphone : 02 62 22 43 43

Ouvert le dimanche 31 octobre, de 9h à 12h Avec ou sans rendez-vous



A Saint-Denis :



- Laboratoire Cerballiance - Site de Sainte-Clotilde 2 rue de la Clinique

Téléphone : 02 62 22 43 43

Ouvert le dimanche 31 octobre, de 9h à 12h Avec ou sans rendez-vous



Au Tampon :



- Laboratoire Cerballiance - Site de la Clinique Durieux 100 rue de France, Zac Paul Badré

Téléphone : 02 62 43 42 43

Ouvert le dimanche 31 octobre, de 8h à 11h Avec ou sans rendez-vous



La prise de rendez-vous est recommandée pour se faire dépister et doit s’effectuer par téléphone auprès du laboratoire. Les personnes doivent se munir de leur carte vitale, d’une pièce d’identité et de leur propre stylo. Le port du masque est obligatoire.



L’obtention du résultat



Le résultat du laboratoire est transmis par SMS ou mail sous 24H/48H : un message invite à récupérer son certificat de test en accédant au portail 􏰀 SIDEP 􏰁. Si cela n’est pas le cas, vous devez recontacter le laboratoire.

Il est également possible de se connecter au portail SIDEP le service de connexion FranceConnect. Cette option peut servir d’alternative au lien de connexion envoyé par mail ou SMS.