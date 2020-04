Covid-19 : Les laboratoires de l'Université se mobilisent

Depuis le mardi 17 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, tous les sites de l'Université de La Réunion sont fermés. Une continuité de service public est néanmoins assurée, tant sur le plan administratif que scientifique.A la demande du Président de l’Université, deux unités mixtes de recherche de l'Université de La Réunion se sont ainsi mobilisées dans le combat engagé contre le COVID-19.PIMIT ( Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical ) et DéTROI ( Diabète athérothrombose Thérapies Réunion Océan Indien) ont produit 240 flacons de gel hydroalcoolique qui seront distribués aux étudiants les plus démunis dès cette semaine via l'épicerie solidaire du Moufia et celle du Tampon.En parallèle de ce bel élan de solidarité envers nos étudiants dans le besoin, ces deux laboratoires de l'Université se sont unis pour constituer une task force locale en soumettant un projet flash à l'Agence Nationale de la Recherche, visant à développer une thérapie innovante qui permettrait de limiter les complications pulmonaires du COVID-19.