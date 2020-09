A la Une . Covid-19 : Les cartes des nouvelles zones où le port du masque est obligatoire

Suite à la décision du préfet de la Réunion d'étendre le port du masque dans certaines zone depuis le 28 aout dernier, la police nationale de la Réunion a mis en ligne sur sa page Facebook, des cartes détaillées de ces zones. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 15:42 | Lu 2075 fois

Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19, et en complément de l’arrêté préfectoral du 21 août 2020 identifiant les espaces publics concernés par l’obligation du port du masque, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décidé, en concertation avec les maires, d’étendre cette obligation aux zones listées ci-dessous, applicables depuis le 28 août dernier :



Saint-Denis – centre-ville : périmètre circonscrit par :



- Le boulevard Vauban (section Rue Maréchal Leclerc) au boulevard Sud

- Le boulevard Sud à la rue Gasparin

- La rue Gasparin à la Préfecture Barachois

- La Préfecture Barachois au Pont du Butor

Saint-André Centre-ville :



- Avenue Ile de France

- Avenue Bourbon

- Avenue de La République

- Rue de la Gare

- Rue du lycée

- Rue de la Communauté

- Chemin Lagourgue (partie Haute)

- Parc du Colosse

Saint Pierre :



- Boulevard Hubert Delisle (portion comprise entre la rue Méziaire Guignard et la rue Suffren)





Au regard de l’évolution récente de la situation sanitaire et en concertation avec les maires des 24 communes de l’île, le préfet a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux publics à partir du samedi 15 août 2020 :



- Les marchés forains en plein-air ;

- Aux abords des accès de l’ensemble des établissements scolaires, d’enseignement supérieur et des crèches ;

- Dans les sites les plus fréquentés listés en annexe de l’arrêté préfectoral (rues, places, esplanades, etc…).



Le respect de cette obligation sera contrôlé par les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie nationale. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €.



La liste des lieux concernés est disponible sur le site internet de la préfecture : http://www.reunion.gouv.fr/



