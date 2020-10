Covid-19: Les annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est exprimé face aux Français pour la 6e fois depuis le début de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Coronavirus. Le président de la République fait le point sur les mesures restrictives entrées en vigueur fin septembre et qui doivent s'achever à la mi-octobre. La situation est inquiétante en France avec une deuxième vague plus importante qu'anticipée.



Un couvre-feu



Le président de la République a annoncé la mise en place d'un couvre-feu (de 21h à 6h) à partir de samedi en Île de France et dans plusieurs métropoles (Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse) et la Guadeloupe.



"Il n'y aura pas d'interdiction mais une limitation stricte aux bonnes raisons. On ne pourra plus aller au restaurant, aller voir des amis. Il y aura une amende de 135 euros. On va mobiliser de manière proportionnée les forces de l'ordre", précise Emmanuel Macron.



Ce couvre-feu devrait durer 4 semaines. Le Gouvernement devrait soumettre la mesure au vote pour qu'elle soit étendue à 6 semaines en tout.



Des dispositifs pour aider l'économie



Le temps partiel mis en place pendant le confinement va être réactiver pour les secteurs touchés par la crise dans les secteurs concernés (tourisme, restauration, événementiel, culture et sport).