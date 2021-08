A la Une . Covid-19 : Le vaccin Pfizer n'a pas encore besoin d'être adapté aux variants

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 19:57

C'est le patron de BioNTech, le laboratoire qui fabrique le vaccin Pfizer/BioNTech, qui le dit : Son vaccin n'a "pas encore" besoin d'être adapté aux nouveaux variants du coronavirus en circulation.



Au cours d'une conférence de presse, il a estimé qu'il valait mieux une "troisième dose". "Il est possible que dans les six à douze mois prochains, un variant émerge et requière l'adaptation du vaccin, mais ce n'est pas encore le cas", a déclaré à Berlin Ugur Sahin. "Prendre une décision maintenant pourrait s'avérer erroné, si dans trois ou six mois, un autre variant domine", a-t-il ajouté.



Une telle décision ne se justifierait selon lui que si le "vaccin existant n'est pas efficace ou pas optimal". Or, "pour l'instant, nous savons qu'un rappel avec la formule de base est tout à fait suffisant", a-t-il ajouté. Ce qui l'a incité à estimer que "la meilleure approche pour gérer cette situation est de continuer avec une dose de rappel" afin de renforcer l'immunité octroyée par le vaccin.



Dans cette optique, Pfizer et BioNTech ont entamé une série d'essais pour une troisième dose dont les résultats sont selon eux "encourageants". Ils prévoient de demander l'autorisation pour une troisième dose de leur vaccin aux États-Unis et en Europe.



