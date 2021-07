La grande Une Covid-19 : Le projet d'extension du pass sanitaire adopté par le conseil des ministres

Ce lundi 19 juillet au soir, le conseil des ministres a adopté le projet de loi prévoyant la généralisation du pass sanitaire et les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. L'utilisation du pass sanitaire devrait être élargi dès demain mercredi suite au vote à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 07:54

"Nous sommes entrés dans une quatrième vague" a indiqué ce lundi soir Gabriel Attal.



Le porte parole du gouvernement estime que le variant Delta représente désormais 80% des contaminations au coronavirus avec une augmentation "de 125% en une semaine".

Le conseil des ministres a adopté le projet de loi prévoyant l'extension du pass sanitaire avant un vote à l'Assemblée nationale ce mercredi et un examen du texte ce jeudi au Sénat avant une adoption définitive avant la fin de cette semaine.



L'utilisation du pass sanitaire devrait être élargi à partir de demain à tous les lieux de culture de loisirs en mesure de rassembler plus de 50 personnes. Cette mesure doit être étendue - si la loi est promulguée - début août au cafés restaurants, centres commerciaux selon leur taille (définie par décret), transports de longue distance (avions, trains et cars) et hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux.



Le gouvernement prévoit un temps de rodage dont la durée n'est pas encore arrêtée afin que les professionnels concernés s'adaptent.



Le montant de l'amende concernant les exploitants qui manqueraient au respect de l'obligation de contrôle du pass sanitaire auprès de ses clients a été revu à la baisse: 1.500 euros pour une personne physique et 7.500 euros pour une personne morale.