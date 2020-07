A la Une . Covid-19: Le port du masque devient obligatoire dès la semaine prochain

C’est le Premier Ministre Jean Castex qui l’a annoncé ce jeudi: le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Emmanuel Macron avait d’abord évoqué la date du premier août lors de son interview le 14 juillet.



Le port du masque dans les lieux publics clos sera obligatoire plus tôt que prévu.



D’abord envisagé au 1er août prochain, l’obligation entrera finalement en vigueur dès la semaine prochaine comme l’a annoncé ce jeudi le Premier Ministre Jean Castex.



Il faudra donc porter un masque pour entrer dans un commerce ou autres lieux accueillant du public.



Alors que l’épidémie connaît un léger rebond en France, l’arrivée d’une deuxième vague reste possible mais le Premier ministre assure que cette mesure n’est que préventive.



