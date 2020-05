Rubrique sponsorisée Covid-19 : Le pique-nique interdit sur l’arrière-plage Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 10:15 | Lu 54 fois

Depuis le 11 mai 2020, le préfet de La Réunion interdit par arrêté préfectoral le pique-nique sur les plages de l’île. Cette mesure vise à lutter contre le Covid-19 en évitant le rassemblement d’un trop grand nombre de personnes.



Afin de corroborer les dispositions de cet arrêté préfectoral, la ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal ce jeudi 14 mai 2020 afin d’interdire le pique-nique sur l’arrière plage, depuis la plage de Petit Boucan jusqu’à la pointe sud de la plage de Trou d’eau.



Cette mesure s'applique jusqu'au 2 juin 2020. Cet arrêté vise à prévenir les regroupements en arrière-plage dans des lieux habituellement très fréquentés chaque week-end.



Vous pouvez aussi consulter



Celui-ci autorise la circulation des personnes sur les plages dans le respect des mesures barrières et dans la limite de dix personnes. Il ne faut pas rester allongé ou assis sur le sable. La pratique des jeux et sports collectifs et le pique-nique y sont interdits jusqu'au 1er juin 2020.