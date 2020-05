Faits-divers Covid-19: Le confinement toujours en vigueur jusqu'au 11 mai Sur sa page Facebook, la Police Nationale de La Réunion rappelle à toutes et à tous que le confinement est toujours en vigueur, et ce, jusqu'au 11 mai 2020 :

"Prolongation des mesures de confinement et des restrictions jusqu'au 11 mai :



- Limitation des horaires d’ouverture des débits de boisson à 17h.

- Fermeture des magasins et centres commerciaux à 19h.

- Fermeture des sentiers du littoral et des plages.

- Le confinement, la meilleure des réponses contre le COVID-19"





