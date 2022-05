A la Une . Covid-19 : Le Vaccinobus reprend du service

Le Vaccinobus reprend la route dès le 17 mai. Par N.P - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 15:14





Pour sa reprise, le bus s’arrêtera la semaine prochaine :



• le 17 mai au Port, sur le parking du centre commercial Sacré cœur,



• le 18 mai à Saint-Benoît, place de la mairie,



• le 19 mai à la Plaine des Palmistes, parvis de la mairie,



• le 20 mai à Saint-Leu, centre commercial Leclerc Portail.





Des médecins et infirmiers accueilleront sans rendez-vous toute personne de plus de 12 ans souhaitant se faire vacciner de 8h30 à 18h. Les vaccins Pfizer-BioNtech et Novavax seront proposés selon les situations.







>>> Toutes les informations sur

