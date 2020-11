A la Une . Covid-19: Le SNALC plaide pour du 50 % de cours en présentiel

La situation sanitaire se tend progressivement. Ces deux derniers jours, 308 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés à La Réunion. Ce mardi, des enseignants et des personnels de l’Education nationale ont manifesté devant le rectorat pour dénoncer le protocole sanitaire. Une grève suivie après un appel lancé au niveau national. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 15:31 | Lu 87 fois

Le SNALC Réunion a finalement été reçu dans le cadre de l'intersyndicale. Le syndicat a insisté sur la chance que l'académie de La Réunion ne soit pas encore reconfinée et puisse encore anticiper. L’objectif est "d’appliquer rapidement les mesures de face à face pédagogique mais aussi en distanciel automatique pour tous les personnels vulnérables volontaires et la sécurité sanitaire des enseignants et des conditions de travail tolérables en classe et dans les ateliers".



Un travail à 50 % en présentiel permettrait notamment d’éviter les décrochages scolaires, de faire un suivi individualisé des élèves et également d’empêcher le développement du virus.



" Le SNALC a rappelé la problématique du port du masque pendant l'été austral et l'incertitude sur la qualité du masque grand public. D'où la demande de fournir tous les personnels en masques chirurgicaux. Il faut agir vite pour assurer l'enseignement en classe, la sécurité des personnels afin d'anticiper un re confinement", assure-t-il.





