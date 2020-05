A la Une . Covid-19 : Le Conseil d’Etat lève l’interdiction de réunion dans les lieux de culte Malgré le déconfinement, les réunions dans les lieux de culte étaient restées interdites comme l’avait indiqué Edouard Philippe le 11 mai dernier. Mais le Conseil d’Etat a ordonné ce lundi au gouvernement de lever cette interdiction pour son "caractère disproportionné". Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 07:56 | Lu 1431 fois

Saisi en référé par plusieurs associations, le Conseil d’Etat a finalement estimé ce lundi que l’interdiction de réunions dans les lieux de cultes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.



Le juge des référés a dès lors ordonné au gouvernement de lever cette interdiction sous 8 jours.



Selon la plus haute juridiction administrative, d’autres mesures peuvent être prises pour permettre des rassemblements dans le respect des règles barrières sans porter atteinte à la liberté de cultes.





