Covid-19 : Le Centre d’Éducation et Prévention Santé de Saint-Paul reste ouvert mais n’assure que les consultations urgentes

Le CeGIDD, dont la mission principale repose sur le dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST de la santé sexuelle, informe que le CEPS (Centre d’Éducation et Prévention Santé) reste ouvert mais n’assure que les consultations urgentes :

– Demande d’IVG

– Demande de dépistage des personnes symptomatiques et à haut risque d’infection sexuellement transmissibles (AEV, traitement en cours).



Afin de réguler les reflux et de protéger les gens et les équipes, le nombre de personnes dans les salles d’attente sont limitées à 10. Ne seront acceptées que les personnes vues en consultation ayant pris rendez-vous. Pas d’accompagnants ni d’enfants (sauf pour les jeunes filles mineures demandant une IVG, la personne majeure accompagnante étant obligatoire).

Les gestes barrières et le respect d’une distance d’un mètre entre les personnes devront être de rigueur. L’équipe du CEPS reste disponible pour toutes les questions au 0262 34 13 13 ou au 0262 45 31 42.



Qu’est ce le CEPS ?



Inaugurée en 2015, le CEPS (Centre d’Éducation et Prévention Santé) est le premier centre dédié à la santé sexuelle à La Réunion. Antenne du CHOR, le CEPS est installé au bout de la Chaussée Royale. Sa présence a impulsé la création des CEGIDD dont les missions principales reposent sur le dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST de la santé sexuelle, et qui devront mieux cibler les publics les plus vulnérables.



Où?

Le CEPS

21 rue Ibrahim Balbolia – 0262 34 13 13