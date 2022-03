zinfos-moris.com Covid-19 : Le CDC américain place l'île Maurice parmi les pays à risque de "niveau 4 : très élevé"

Par E. Moris - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 11:36

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a placé lundi l'île Maurice dans sa catégorie de voyage à plus haut risque. Notre pays a été désigné comme étant de "niveau 4 : très élevé" pour le risque de COVID-19. Cela, après avoir signalé une augmentation de 189% des cas hebdomadaires, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé.



"Évitez de vous rendre à l'île Maurice. Si vous devez vous rendre à Maurice, assurez-vous d'être vacciné et d'avoir mis à jour vos vaccins contre le COVID-19 avant le voyage ".



