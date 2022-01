A la Une .. Covid-19 : La "super-immunité" change-t-elle la donne ?

Une étude américaine publiée en décembre conclut que les personnes ayant été vaccinées puis ayant été infectées par le Covid sont mieux protégées que les autres. Elles développent une forme de "super-immunité". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 2 Janvier 2022 à 09:31

Attraper le Covid alors que l’on est vacciné va-t-elle être la tendance de l’hiver 2021-22? Les résultats de l’étude de la revue scientifique Journal of the American Medical Association (JAMA), publiée le 16 décembre, pourrait le laisser croire.



Selon les résultats de cette étude menée dans l’Oregon, les personnes ayant reçu une double dose de vaccin puis ayant contracté le virus seraient mieux protégées et développeraient une immunité "hybride".



Pour mettre cela en évidence, les épidémiologistes ont créé deux groupes : le premier avec un schéma vaccinal complet et contaminé par le virus et le second uniquement avec des personnes vaccinées, mais non infectées.



Le résultat ne laisse pas de place au doute. Selon le professeur Fikadu G. Tafesse, co-auteur de l’étude, il y a eu une hausse des anticorps dans le 1er groupe pouvant grimper jusqu’à 2000%. Cette quantité permettrait de développer une immunité hybride ou "super-immunité", selon les mots du chercheur.



L’étude démontre que les patients ont obtenu une capacité à neutraliser les différents variants par rapport au deuxième groupe. Les personnes infectées renforcent également leur immunité en se vaccinant.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur