Covid-19 : La rectrice fustige les violences contre des personnes Covid+

Trois semaines après la reprise des cours pour les 220 000 élèves que compte l'académie de La Réunion, la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau annonce que, sur les 653 établissements scolaires de l'île, seule l'école Suzy Baumelle de Saint-André demeure fermée. En effet, parmi les 24 écoles de Saint-Denis qui ont été fermées pour cause de cas de Covid-19, 14 ont rouvert le 31 août, et les 10 suivantes ouvrent lundi 7 septembre prochain.



La rectrice affiche deux grandes priorités: d'une part le maintien des élèves en milieu scolaire, et d'autre part la préservation de la santé des élèves et des personnels. Elle estime que les gestes barrière sont efficaces, puisque tous les cas de contamination l'ont été en dehors du milieu scolaire. Aucune classe n'a été fermée cette semaine dans les collèges et lycées, alors que 13 classes ont été fermées au sein de 10 écoles. Rappelons que le port du masque n'est obligatoire que dans les collèges et lycées...



Au total, à ce jour, 44 élèves ont été dépistés au sein des écoles, 32 dans des collèges, et enfin 57 dans des lycées. 330 élèves ont été rapidement identifiés comme cas-contacts, dont 206 à l'école, 66 au collège, et 58 au lycée. Par ailleurs, 24 personnels ont été dépistés, 8 à l'école, 3 en collège, et 9 en lycée.



Chantal Manès-Bonnisseau a tenu à insister sur l'efficacité de la continuité pédagogique (soit l'école via internet), qui est systématiquement mise en place dès lors qu'un élève est maintenu à domicile. Un appel à projet est à venir, pour améliorer les conditions d'enseignement à distance, baptisé "Label école numérique". Les cours du CNED seront bientôt de nouveau accessibles, annonce la rectrice.



La rectrice assure que le respect de la vie privée est assuré, que la confidentialité des données personnelles est respectée, du fait du risque de stigmatisation des élèves, familles ou personnels atteints par la maladie. Un élève ayant été violenté cette semaine à Saint-André, la rectrice a rappelé que "il est inacceptable qu'on s'en prenne verbalement ou physiquement à des élèves ou des personnels", et que "l'ignorance ou la peur ne peuvent excuser ces comportements".