Covid-19 : La préfecture rappelle les recommandations liées au rassemblement

Le nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter à La Réunion. Les chaines de transmission s’établissent lors des évènements familiaux et amicaux avec plus de 5000 cas autochtones. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans l’espace public. Cette mesure est également fortement recommandée dans la sphère privée. Les autorités en appellent au civisme et demandent aux réunionnais de respecter les recommandations afin de préserver notamment le système de santé et l’économie des conséquences d’une vague épidémique sans précédent.



Jacques Billant, préfet de La Réunion exhorte l’ensemble de la population réunionnaise d’agir de façon responsable et de lutter contre tout relâchement dans l’application des mesures barrière qui constituent l’unique protection efficace contre la Covid-19. "Nou’ batay ansamb" est le leitmotiv de cette gestion de crise. Plus que jamais, nous devons chacun saisir l’opportunité qui nous est donnée d’éviter le confinement en limitant les rassemblements, en portant le masque et en appliquant strictement la distanciation sociale dans l’espace public comme dans l’espace privé.



Rappel des recommandations sanitaires



En écho aux mesures réglementant les rassemblements dans l’espace public et l’application obligatoire des protocoles sanitaires, les recommandations qui doivent s’appliquer dans l’espace privé sont :



- Rassemblement de plus de 6 personnes strictement déconseillé

- Port du masque au sein de la famille élargie

- Distanciation sociale de 1m appliquée

- Lavage de main minimum 4 fois par jour

- Téléchargement de l’application TousAntiCovid



Les mesures « barrières », doivent être strictement observées en tout lieu et en toute circonstance. Il est déraisonnable et dangereux d’organiser en ce moment : soirées à domicile, fêtes familiales, mariages, baptêmes….Bien qu’échappant à une interdiction juridique, les fêtes privées doivent cesser : c’est un impératif moral. A défaut la situation sanitaire se dégradera et le préfet n’aura pas d’autres choix que de prononcer le couvre-feu voir le confinement. Il est donc conseillé de reporter les évènements festifs. Les particuliers sont invités à se rapprocher des prestataires pour étudier les modalités de report proposées.



Renforcement des contrôles



Pour prévenir la dégradation de la situation épidémiologique, le préfet de La Réunion en appelle également à la responsabilité des gérants des établissements recevant du public.

Le respect des protocoles sanitaires, des jauges, de la distanciation sociale et du port du masque est obligatoire.



Face à la hausse inquiétante du nombre de cas, aucun relâchement n’est acceptable.



Comme annoncé la semaine dernière, les forces de l’ordre sont mobilisées pour veiller au respect de ces mesures et verbaliser à chaque fois qu’une infraction est constatée.



La violation des mesures de lutte contre la Covid-19 citées à l’arrêté préfectoral n°2020-3168 du 30 octobre est sanctionnée par une amende pouvant aller de 135€ à 3750€ et jusqu’à six mois d’emprisonnement. Le préfet prononcera la fermeture administrative des établissements ne respectant ces mesures.



En chiffre



- Plus de 350 contrôles réalisés auprès des ERP

- Plus de 100 verbalisations

- 3 fermetures administratives

- 5 fermetures en cours



Le préfet demande à tous les Réunionnaises et Réunionnais d’être particulièrement attentifs au respect des mesures de lutte contre la COVID-19 et de faire preuve de civisme pour la préservation du système de santé, de l’activité économique et en solidarité à l’égard des personnes les plus vulnérables.