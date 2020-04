Covid-19: La piste du tocilizumab est prometteuse

Un essai clinique rigoureux, randomisé (avec tirage au sort des patients traités ou non), apporte un grand espoir: le tocilizumab semble améliorer grandement l'état des patients atteints de pneumonie-Covid.



Le protocole a été mené à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, sur 129 patients présentant une pneumonie et nécessitant l'administration d'oxygène. Les résultats sont positifs: les patients ayant reçu du tocilizumab ont vu leur état significativement amélioré, avec moins de passages en service de réanimation et moins de décès à J14.



Il s'agit d'un traitement coûteux (une dose coûte 900 euros), injectable, produit par le laboratoire français Roche. Le tocilizumab est un traitement assez récent de la polyarthrite rhumatoïde, qui bloque une protéine, l'interleukine-6, responsable de l'inflammation causant les symptômes des patients atteints de cette pathologie auto-immune.



Il s'agit, selon le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch, du premier essai randomisé d'une molécule qui donne des résultats probants et positifs quant au Covid-19, suscitant un grand espoir.