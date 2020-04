Covid-19: La mairie de St-Denis compte produire 200 000 masques réutilisables

La mairie de Saint-Denis poursuit ses actions de proximité dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Après la mise en place de micros marchés forains, la municipalité du chef-lieu lance ce jeudi avec l'aide de 90 couturières de la commune une grande chaîne de solidarité pour la fabrication de masques en tissu réutilisables.



La commune fournit déjà le tissu découpé en kit de fabrication qui respecte le cahier des charges de l'AFNOR (deux couches extérieures en coton et une en polyester à l'intérieur).



La présentation de ce dispositif a eu lieu à l'école Damase-Legros en présence du maire Gilbert Annette et des couturières engagées.



La mairie lance par ailleurs un appel à la solidarité et un numéro de téléphone (0693 13 25 98) pour toutes celles et ceux qui souhaitent profiter de ce confinement pour aider les Dionysiens, notamment les plus vulnérables, à disposer d'une protection de qualité.