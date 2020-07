Santé Covid-19 : La campagne de dépistage gratuit se poursuit à St-Joseph, St-Denis et Cilaos

Afin d'éviter la propagation de l'épidémie dans l'île et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour stopper toute chaîne de transmission locale naissante, l'ARS La Réunion poursuit, avec le concours des communes volontaires, la campagne de dépistage de la Covid-19 auprès de la population.

Les opérations de dépistage se déroulent cette semaine à Saint-Joseph, Saint-Denis et Cilaos. Les habitants des communes concernées sont invitées, du 29 juillet au 2 août, à participer à ces opérations de dépistage gratuit et sans ordonnance sur les places des marchés forains.



Déroulement du dépistage COVID-19



Le test s’effectue par dépistage RT-PCR, qui permet de :

• déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test

• mettre en œuvre des mesures nécessaires (isolement de personne principalement) en cas de résultat positif.



Le dépistage Covid-19 est gratuit et sans ordonnance.



Il se fait sous la forme d’un prélèvement nasal et peut occasionner une légère gêne dans le nez. Il ne dure que quelques secondes. Un échantillon est prélevé dans le nez grâce à un long coton-tige, appelé écouvillon. Une fois récupéré, l'échantillon est scellé puis analysé par le laboratoire biologie médicale.



Lors du test de dépistage, les personnes devront :

• présenter leur carte vitale et une pièce d’identité.

• Porter obligatoirement un masque

Les personnes sont informées des résultats par le laboratoire.



Les rendez-vous dans les communes



L’ARS La Réunion et les communes encouragent les habitants à participer aux opérations de dépistage qui se dérouleront :

• à Saint-Denis (Marché forain du Chaudron) le mercredi 29 juillet de 7h à 11h30

• à Saint-Joseph (Halle François Mitterrand) le jeudi 30 juillet de 8h à 12h

• à Saint-Denis (Marché forain des Camélias) le vendredi 31 juillet de 7h à 11h30

• à Cilaos (Place de la mairie) le dimanche 2 août de 7h à 11h30