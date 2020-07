Covid-19 : La Réunion reste classée en zone verte... Explications

Les précisions étaient très attendues ce vendredi. Les réponses sont finalement arrivées en fin de journée. 2,26 c'est le chiffre qui a fait voir rouge de nombreux Réunionnais.Selon les données au 14 juillet, publiées par le ministère de la Santé et Santé publique France, La Réunion enregistre un taux de reproduction du coronavirus (R0) de 2,26 . En d'autres termes, une personne contaminée par la Covid-19 peut en contaminer plus de deux.Un calcul qui a fait passer La Réunion - qui compte ce vendredi 2 cas autochtones supplémentaires, soit 614 au total - en zone rouge, sur ce critère du moins. Car du côté des autres indicateurs, notre département est bien dans le vert avec un faible taux de positivité et une circulation du virus absente."Cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)", expliquait le ministère de la Santé dans sa note du 8 juillet ( Comprendre : le nombre de reproduction "R" ).