La grande Une Covid-19: La Réunion, dernier département de France à ne compter aucun décès dans les hôpitaux





La Réunion, qui a longtemps été le département d'outre-mer où le nombre d'infections au covid-19 était le plus important avec plus de 420 cas, apparaît comme le seul département à ne compter aucun décès signalé depuis un mois et demi selon les chiffres officiels de Santé publique France.



Certes, d'autres territoires français comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna ne comptent également aucun décès et ont déjà débuté depuis plusieurs jours leur déconfinement, mais seuls les départements français sont comptabilisés sur la carte interactive du gouvernement.



Un miracle quand on sait que dans les autres DOM, le virus a particulièrement été mortel notamment en Guadeloupe et en Martinique (14 décès chacun pour respectivement 151 et 178 cas recensés au 29 avril 2020) et Mayotte (4 décès pour 539 cas confirmés ce 30 avril).



en phase 3 épidémique . Sur les dernières 48h, 79 personnes ont été détectées positives au Covid.

