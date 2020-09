La grande Une Covid-19 : La Réunion bascule en zone rouge

L’île a été placée en zone de circulation active par le gouvernement. L’annonce a été publiée au Journal officiel ce dimanche 6 septembre.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 09:39 | Lu 4451 fois





Une zone circulation active correspond à une zone de circulation active du virus se caractérisant par un taux d’incidence supérieur à 50 pour 100 000 habitants et une dynamique défavorable. Le taux d’incidence représente le nombre de cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le 30 août, La Réunion a atteint les 53,8 cas pour 100 000 habitants, franchissant le seuil de 50. Ce taux d’incidence était à 43,7 cas deux jours avant. Il n’était que de 5 au début du mois d’août. Concernant la dynamique défavorable, la journée d'hier a encore établi un nouveau record avec 113 cas.



Quatre indicateurs sont essentiellement surveillés par les autorités sanitaires quant à la propagation du virus SARS-Cov-2 dans la population : le taux d'incidence, le taux de positivité des tests virologiques, le facteur de reproduction du virus (R0), et enfin la tension hospitalière sur la capacité en réanimation.



Jeudi 20 août encore,



Depuis le mardi 25 août, le seuil maximal du R0, soit supérieur à 1,5, est dépassé à La Réunion : un patient contaminé en contamine 1,89. De plus, 16 patients sont en réanimation, quand la capacité est d'environ 106 lits de réanimation (équipés de respirateurs).



La tension hospitalière est le dernier critère qui n'est pas encore passée du mauvais côté de la barrière. C’est désormais officiel : La Réunion est une zone de circulation active de la Covid-19. Ce dimanche, le Premier ministre a officialisé la chose avec le décret n°2020-1115. Celui-ci vient consolider le décret N°2020-860, qui prescrit les mesures générales pour faire face à la crise sanitaire, publiée le 10 juillet dernier.Une zone circulation active correspond à une zone de circulation active du virus se caractérisant par un taux d’incidence supérieur à 50 pour 100 000 habitants et une dynamique défavorable. Le taux d’incidence représente le nombre de cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Le 30 août, La Réunion a atteint les 53,8 cas pour 100 000 habitants, franchissant le seuil de 50. Ce taux d’incidence était à 43,7 cas deux jours avant. Il n’était que de 5 au début du mois d’août. Concernant la dynamique défavorable, la journée d'hier a encore établi un nouveau record avec 113 cas.Quatre indicateurs sont essentiellement surveillés par les autorités sanitaires quant à la propagation du virus SARS-Cov-2 dans la population : le taux d'incidence, le taux de positivité des tests virologiques, le facteur de reproduction du virus (R0), et enfin la tension hospitalière sur la capacité en réanimation.Jeudi 20 août encore, notre département n'était pas considéré comme un territoire où le virus circulait de façon active . 19 départements métropolitains avaient ce jour-là intégré cet indicateur, rejoignant ainsi Paris et les Bouches-du-Rhône.Depuis le mardi 25 août, le seuil maximal du R0, soit supérieur à 1,5, est dépassé à La Réunion : un patient contaminé en contamine 1,89. De plus, 16 patients sont en réanimation, quand la capacité est d'environ 106 lits de réanimation (équipés de respirateurs).La tension hospitalière est le dernier critère qui n'est pas encore passée du mauvais côté de la barrière.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur