Covid-19 : La Région met à disposition des locaux pour l’accueil des publics confinés

Dans une démarche de solidarité, dans le contexte de crise Covid-19, la Collectivité met à disposition de l’État, des locaux et bâtiments afin de participer à l’accueil et au confinement des personnes dans les meilleures conditions possibles.



Dès la semaine dernière, les locaux et site du CREPS de Saint-Denis ont été mis à disposition afin de permettre l’accueil des SDF sur la commune de Saint-Denis, en lien avec les services de l’État et le CCAS.



D’autres locaux sont mis à disposition afin d’accueillir notamment les passagers de retour sur le territoire.



Les dispositions renforcées décrétées par le Préfet obligent une organisation à laquelle la Région apporte sa contribution.



Ainsi, parmi les sites et locaux mobilisés à ce stade pour répondre à cette situation :



> le centre AFPAR de Saint-André,

> le CPOI de Saint-Pierre,

> le CREPS de Saint-Denis,

> le centre AFPAR de Plateau-Caillou (Saint-Paul),

> le CREPS de la Plaine des Cafres (Le Tampon)



Ces mesures strictes de confinement sont essentielles.



Le Président de la Région, Didier Robert, rappelle que le respect des consignes est la clé pour collectivement participer à endiguer la propagation de cette épidémie.