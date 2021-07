La grande Une Covid-19: La Martinique de nouveau confinée

Le préfet de Martinique a annoncé hier le reconfinemement pour trois semaines ainsi que le retour du couvre-feu à 19 heures. Les habitants du département d'outre-mer devront se munir d'une attestation pour se déplacer au-delà de 10 km. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 06:27





La situation du département d'outre-mer s'est brusquement dégradée ces dernières semaines. Le taux d'incidence atteint 995 cas pour 100 000 habitants.



Le préfet a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse le reconfinement à compter de ce vendredi et pour une durée de trois semaines. Le couvre-feu a été ramené à 19 heures au lieu de 21 heures et ce, jusqu'à 5 heures du matin.



Déploiement du service des armées



Pour se déplacer, les habitants devront se munir d'une attestation pour aller au delà de 10 km.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a décrit une situation "très difficile" aux Antilles, où "le service de santé des armées a été déployé pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l’hôpital".



Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré ce mercredi à minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. En Guadeloupe le taux d'incidence du 19 au 25 juillet atteint 1072 cas pour 100 000 habitants avec une couverture vaccinale faible (21%).





La Réunion va-t-elle être soumise dès ce week-end aux mêmes restrictions que La Martinique ?La situation du département d'outre-mer s'est brusquement dégradée ces dernières semaines. Le taux d'incidence atteint 995 cas pour 100 000 habitants.Le préfet a annoncé ce mercredi lors d'une conférence de presse le reconfinement à compter de ce vendredi et pour une durée de trois semaines. Le couvre-feu a été ramené à 19 heures au lieu de 21 heures et ce, jusqu'à 5 heures du matin.Pour se déplacer, les habitants devront se munir d'une attestation pour aller au delà de 10 km.Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a décrit une situation "très difficile" aux Antilles, où "le service de santé des armées a été déployé pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l’hôpital".Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré ce mercredi à minuit en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. En Guadeloupe le taux d'incidence du 19 au 25 juillet atteint 1072 cas pour 100 000 habitants avec une couverture vaccinale faible (21%). La Réunion sera quant à elle fixée sur son sort ce jeudi à 17 heures lors d'une prise de parole du préfet, Jacques Billant.





Publicité Publicité