A la Une . Covid-19 : La HAS recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 65 ans à risque

​Dans un avis rendu public hier, la Haute autorité de santé recommande une seconde dose de rappel Covid pour les personnes de plus de 65 ans les plus à risque de forme sévère de la maladie et qui le souhaitent. Par NP - Publié le Samedi 19 Mars 2022 à 07:56

Alors que l’épidémie de Covid-19 semble repartir à la hausse en métropole après quelques semaines de décrue, la HAS a publié ce vendredi un avis sur la vaccination de la Covid-19 afin de protéger les plus vulnérables face à ce virus.



Saisie par le directeur général de la santé, elle se prononce sur l'intérêt d‘une seconde dose de rappel chez les populations les plus à risque de forme sévère de Covid-19.



La HAS propose de rendre possible l’administration d’une seconde dose de rappel aux personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent et qui sont soit à très haut risque de forme sévère de la maladie, soit polypathologiques.



L'autorité rappelle qu’une quatrième dose de vaccin est d’ores et déjà recommandée pour les personnes immunodéprimées. Elle prend acte de l’annonce gouvernementale de proposer une seconde dose de rappel pour les personnes de 80 ans et plus ainsi que les résidents d’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des autres établissements d’hébergement collectif.



Un nouveau pic de cas pourrait survenir prochainement



Si l’épidémie de Covid-19 a fortement décru depuis le début du mois de février en métropole, elle semble aujourd’hui stagner voire repartir à la hausse, notamment avec la propagation de BA.2, nouveau sous-variant d’Omicron. Les dernières données de modélisation de l’Institut Pasteur tenant compte de ce nouveau variant indiquent qu’un nouveau pic de cas pourrait survenir prochainement, inférieur cependant à celui de janvier.



Les dernières données épidémiologiques françaises disponibles montrent par ailleurs que ce sont toujours les personnes âgées de 65 ans et plus qui restent les plus à risque de développer une forme grave de la maladie et de décéder : au 10 mars 2022, les plus de 60 ans représentaient ainsi 80% des patients hospitalisés avec Covid-19.