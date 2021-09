A la Une . Covid-19: La Guyane enregistre un record de décès et d'admission en réanimation

Santé publique France et l'Agence Régionale de Santé soulignent une situation alarmante en Guyane qui n'a jamais enregistré autant de décès et d'admissions en réanimation depuis le début de l'épidémie. Par NP - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 15:16





Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a, pour sa part, souligné l'ARS, vendredi, dans son bulletin quotidien. Une hausse des hospitalisations Covid en pédiatrie est constatée depuis trois semaines, les moins de 20 ans représentent 9% des hospitalisations, le double de leur taux en 3ème vague selon Santé publique France. Alors que les contaminations et les hospitalisations poursuivent leur baisse en France, la Guyane n’a jamais enregistré autant de décès et d’admissions en réanimation depuis le début de l'épidémie de Covid-19, indique le bulletin épidémiologique de Santé publique France.Lors des sept derniers jours, "21 Guyanais ont succombé au Covid-19, un chiffre jamais atteint" a, pour sa part, souligné l'ARS, vendredi, dans son bulletin quotidien.En revanche, si le nombre d'hospitalisations a atteint le niveau du pic de la 3ème vague la semaine dernière comme la précédente, il reste encore inférieur au pic de 1ère vague. Le variant delta a été soupçonné dans 99% des tests positifs criblés la semaine dernière.





