Covid-19: La Chine pointée du doigt par les USA, le Royaume-Uni et la France





"Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a déclaré jeudi 16 avril Emmanuel Macron au Financial Times. "N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que cela a été beaucoup mieux géré. On ne sait pas tout", a-t-il insisté.



Le Royaume-Uni avait, plus tôt dans la journée, averti Pékin qu'il devrait répondre à des "questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas été stoppé plus tôt". Washington accuse Pékin d'avoir dissimulé la gravité de l'épidémie, à ses débuts en Chine. Des documents internes à l'administration chinoise révélés mercredi par



Le Covid-19 échappé d'un laboratoire de Wuhan?



La gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus est critiquée par de nombreux dirigeants occidentaux, qui accusent la Chine de n'avoir pas été transparente quant à l'irruption d'un virus proche du SRAS sur son territoire. Après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, émet à son tour des doutes sur la gestion de la crise par la Chine."Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a déclaré jeudi 16 avril Emmanuel Macron au Financial Times. "N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que cela a été beaucoup mieux géré. On ne sait pas tout", a-t-il insisté.Le Royaume-Uni avait, plus tôt dans la journée, averti Pékin qu'il devrait répondre à des "questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi il n'a pas été stoppé plus tôt". Washington accuse Pékin d'avoir dissimulé la gravité de l'épidémie, à ses débuts en Chine. Des documents internes à l'administration chinoise révélés mercredi par Associated Press semblent confirmer que les autorités chinoises ont tenté de dissimuler la gravité des faits au grand public.Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a été interrogé au sujet d'un article du Washington Post affirmant que l'ambassade des Etats-Unis à Pékin avait alerté le département d'Etat il y a deux ans sur les failles de sécurité du laboratoire P4 de Wuhan, qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Mike Pompeo a répondu qu'une enquête était en cours, et a conclu: "Ce que nous savons, c'est que ce virus est né à Wuhan, en Chine, ce que nous savons, c'est que l'Institut de virologie de Wuhan n'est qu'à quelques kilomètres du marché de rue"







