Santé Covid-19: La CFTC demande des dépistages immédiats sur le CHU Sud





Depuis deux mois, le laboratoire de biologie moléculaire dont le service de bactériologie parasitologie virologie a été fermé du fait "d’une réorganisation incohérente". Il y a un an déjà, le syndicat avait interpellé la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn dans un contexte marqué par la dengue. Aujourd’hui à cette épidémie en expansion dans l’île s’ajoute la pandémie de Covid-19.



"On gagnerait beaucoup plus de temps pour rechercher les cas contacts en cas de contamination pouvant accélérer l'isolement des patients et ainsi freiner la propagation du virus, sachant que chaque minute compte. Il en est de même pour les soignants qui doivent être dépistés, sans devoir attendre entre 24 et 48 h pour avoir un résultat alors que ce test est réalisable en moins de 3h", avance le syndicat.



"Ose-t-on encore nous parler d'équilibre d'offre de soins entre le nord et le sud ? Nous sommes pour le moins qu'on puisse dire révoltés". La CFTC du Chu Sud Reunion réclame des mesures d’anticipation "pour essayer de freiner au maximum cette propagation, sans quoi nous serons vite dépassés et confrontés aux problèmes de lits disponibles en réanimation, d’autant plus que le CHU devra prendre en charge les EVASAN : 'Evacuations Sanitaires' venant de la zone Océan Indien". Ce vendredi, le CHU Nord s’est doté un dispositif en "Drive-in" de dépistage du Covid-19 . Dans un courrier adressé à la directrice de l’ARS OI, Martine Ladoucette, et au directeur général du CHU, Lionel Calenge, la CFTC du CHU Sud demande l’extension du dispositif à l’hôpital de St-Pierre d'autant que les moyens existent. "Le constat après investigations, laisse apparaître que les automates, les locaux, les réactifs et même la compétence technique sont disponibles dans le sud", indique Stéphane Casimir, président de la CFTC du Chu Sud Reunion. "Alors, pourquoi ne pas démarrer ces analyses sur St Pierre en doublon avec St Denis ?"Depuis deux mois, le laboratoire de biologie moléculaire dont le service de bactériologie parasitologie virologie a été fermé du fait "d’une réorganisation incohérente". Il y a un an déjà, le syndicat avait interpellé la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn dans un contexte marqué par la dengue. Aujourd’hui à cette épidémie en expansion dans l’île s’ajoute la pandémie de Covid-19."On gagnerait beaucoup plus de temps pour rechercher les cas contacts en cas de contamination pouvant accélérer l'isolement des patients et ainsi freiner la propagation du virus, sachant que chaque minute compte. Il en est de même pour les soignants qui doivent être dépistés, sans devoir attendre entre 24 et 48 h pour avoir un résultat alors que ce test est réalisable en moins de 3h", avance le syndicat."Ose-t-on encore nous parler d'équilibre d'offre de soins entre le nord et le sud ? Nous sommes pour le moins qu'on puisse dire révoltés". La CFTC du Chu Sud Reunion réclame des mesures d’anticipation "pour essayer de freiner au maximum cette propagation, sans quoi nous serons vite dépassés et confrontés aux problèmes de lits disponibles en réanimation, d’autant plus que le CHU devra prendre en charge les EVASAN : 'Evacuations Sanitaires' venant de la zone Océan Indien". Zinfos974 Lu 2032 fois







Dans la même rubrique : < > La psychiatrie, la grande oubliée face au Covid-19 Covid: Les orthophonistes et libéraux de La Réunion craignent d'être les grands oubliés