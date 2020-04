Politique Covid-19: "L'urgente nécessité d'un pouvoir décisionnaire réunionnais"



Le Président de la République s'est exprimé une 4ème fois, en un mois. C'est une nouvelle occasion ratée d'élever le débat politique.



En effet, l'apparition du virus Covid-19 est venue aggraver une situation qui était déjà très préoccupante. Celle-ci a été révélée par le mouvement des Gilets Jaunes et les nombreuses manifestations sociales. Durant cette période, le Président et son gouvernement, imbus de leur certitude et de leur supériorité, ont traité les manifestants avec brutalité et mépris. On compte des centaines de blessés. Cette fois-ci, en un mois, leurs décisions ont déjà occasionné près de 14000 morts, soit 14% du total mondial. Les erreurs d'appréciation n'expliquent pas tout.



Certes, l'urgence sanitaire est une évidence mais elle est inséparable des urgences climatiques, sociales et démocratiques. Le confinement a accéléré la crise générale et la France n'est pas à l'abri de nouvelles catastrophes. Les mesures techniques comme celles énoncées par le Président ne sont pas à la hauteur des efforts déjà fournis et des enjeux de la situation. Il y a lieu de définir de nouvelles règles de solidarité.



Les pays d'Outre Mer ont souffert de l'alignement sur des décisions parisiennes totalement déconnectées des réalités. Ainsi concernant La Réunion, après la première infection au Covid-19 enregistré le 11 mars, l'aéroport est resté ouvert et les passagers venant d'un territoire infecté ont pu entrer et ont été laissés libres de leur mouvement. Au final, 9 malades sur 10 ont eu un lien direct avec une contamination importée. Maintenant, le virus circule dans l'île. A ce stade, il faut un test de dépistage pour tous. C'est ce qu'a demandé le PCR.



La crise sanitaire a accentué l'urgente nécessité d'un pouvoir décisionnaire Réunionnais. Nous avons souhaité à maintes reprises une rencontre de tous les acteurs pour définir un projet global et cohérent qui s'inscrit dans une vision de long terme. Nous sommes conscients que le redressement se fera entre personnes responsables et qui s'assument.



Déjà, lors des manifestations des Gilets Jaunes, de nombreuses voix se sont exprimées. Des universitaires, des politiques, des religieux dont Gilbert Aubry, des personnalités ont réclamé la tenue d'une Conférence Territoriale élargie afin d'élaborer un projet global pour La Réunion fait par des Réunionnaises et des Réunionnais. C'est le moment. Si l'urgence sanitaire est une "évidence", elle est aussi "inséparable des urgences climatiques, sociales et démocratiques". C'est le rappel fait par le Parti communiste réunionnais, qui très critique sur les dernières mesures de confinement prises par Emmanuel Macron qui "ne sont pas à la hauteur des efforts déjà fournis et des enjeux de la situation". Le PCR appelle à définir de nouvelles règles de "solidarité" et voit dans cette crise du Covid-19 "l'urgente nécessité d'un pouvoir décisionnaire réunionnais". Nicolas Payet Lu 455 fois







