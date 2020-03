Covid-19 : L'île Maurice ferme ses portes à La Réunion à partir de ce lundi

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth était face à la presse ce lundi 16 mars concernant les effets du coronavirus sur l'île.



Après un long silence, c'est d'une voix enrouée que l'annonce a été faite, la question de la fermeture des frontières avec l’Europe pour deux semaines a été discutée pour cause de pandémie du Coronavirus et des mesures extrêmes de confinement pris dans certaines pays dont, La France, l’Allemagne et l’Espagne.



Maurice ferme ses portes temporairement aux Réunionnais à partir de minuit ce lundi (20h GMT), et aux passagers européens à partir de minuit mercredi soir 18 mars (20h GMT).



Après la Chine, la Corée du Sud, Hongkong, l’Iran et l’Italie, Maurice n’autorisera pas l’entrée des ressortissants de La Réunion pendant 15 jours à partir de ce lundi 16 mars, et de l’Union européenne, y compris de la Grande Bretagne et de la Suisse, à partir du mercredi 18 mars, pour une période de 15 jours également.



Aucun cas de Covid-19 à Maurice.



Une telle décision aura sans aucun doute un impact négatif non-négligeable sur le tourisme et l’aviation mauricienne en particulier mais est nécessaire pour protéger le pays contre le virus du Covid-19.