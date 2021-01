zinfos-moris.com Covid-19 : L'île Maurice envisage la vaccination obligatoire pour les passagers

Une vaccination contre le Covid-19 à vitesse variable à travers le monde. Déjà des millions de personnes sur la planète ont été vaccinées contre le Covid-19. Plusieurs vaccins sont utilisés et les stratégies vaccinales diffèrent d'un pays à l'autre.

A l'île Maurice, la vaccination contre la Covid-19 est un enjeu sanitaire majeur mais aussi économique. Lors de son allocution du Nouvel An, le Premier ministre, Pravind Jugnauth répondant à ceux qui réclament l’ouverture des frontières «pour leurs propres intérêts» , promet une campagne de vaccination contre la Covid-19 qui permettra selon lui d’ouvrir nos frontières plus vite.



