zinfos-moris.com Covid-19 : L'île Maurice demande l’aide « en urgence » de La Réunion pour de l’oxygène et des respirateurs

Par E. Moris - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 18:54

La situation sanitaire liée au Covid est chaotique à l'île Maurice. Avec plus de 100 décès par semaine, les hôpitaux au bord de la saturation, le gouvernement mauricien a lancé un appel à l’aide à La Réunion pour l'envoi d’oxygène et une demande un prêt de 10 respirateurs pour son système de santé et faire face à la situation actuelle.



"En lien avec l’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement à Maurice, notre pays a besoin en urgence d’oxygène", a fait savoir le ministère de la Santé et du Bien-être dans une lettre adressée à l'ambassadrice de France à Maurice.



"Les compagnies qui nous livrent actuellement l’oxygène se sont mises en rapport avec la compagnie Air Liquide à La Réunion, qui peut nous livrer un iso-tank de 12 tonnes pouvant contenir 20 tonnes d’oxygène. Ceci nous permettra de compléter les besoins en oxygène des structures hospitalières mauriciennes. Vingt tonnes représentent les besoins en consommation de deux jours d’oxygène".



Le Barracuda, un bateau « est prêt à appareiller en urgence » dès ce vendredi après-midi avec 30 membres d’équipage totalement vaccinés. Le gouvernement mauricien demande aux autorités réunionnaises de "faciliter ces opérations vitales". Le gouvernement mauricien réclame également l’aide d’un réanimateur senior et d’une infirmière senior en réanimation pour venir aider les équipes hospitalières six jours la semaine prochaine.