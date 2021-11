A la Une . Covid-19 : L'île Maurice court à la catastrophe sanitaire

Par E. Moris - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 09:40





A peine les frontières rouvertes, avec une stratégie de faire entrer de l'argent au plus vite dans les caisses de l'Etat, l''île Maurice est de nouveau secouée par une vague Covid sans précédent.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Comme un air de déjà-vu. Le gouvernement mauricien est en "état d'alerte" et envisage un bouclage partiel.