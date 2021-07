A la Une . Covid-19 : L'état d'urgence prolongé jusqu'au 30 septembre

Le porte parole du gouvernement a annoncé ce lundi soir que l'état d'urgence sanitaire était prolongé jusqu'au 30 septembre à La Réunion et à la Martinique. Par N.P. - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 06:50

Lors de son allocution de lundi 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait le retour de l'état d'urgence sanitaire dans plusieurs départements dont La Réunion.



L'état d'urgence avait été abrogé le 30 juin dernier et avait permis au préfet de mettre fin au couvre-feu sur le territoire. Le couvre-feu a été rétabli le 14 juillet dernier de 23 heures à 5 heures du matin jusqu'au 4 août 2021.



Décréter l'état d’urgence sanitaire permet au préfet de La Réunion de prendre des mesures adaptées, ajustées à une situation instable et aggravée par l’apparition du variant Delta sur le territoire.



Le non-respect de ces mesures est puni par la loi et peut entrainer une condamnation allant jusqu'à 6 mis de prison et 10.000 euros d'amende.