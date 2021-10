A la Une . Covid-19 : L'efficacité de la vaccination prouvée en France

Une vaste étude réalisée en France démontre l’efficacité de la vaccination pour réduire les formes graves de Covid-19 chez les personnes de plus de 50 ans, efficacité prouvée également face au variant Delta. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 14:58

Les données de l'étude, réalisée par EPI-PHARE sur 22 millions de Français, viennent confirmer d'autres observations effectuées en Israël, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis : la vaccination contre la Covid-19 permet de prévenir des formes graves de la maladie. Pour évaluer l’efficacité de la vaccination à prévenir les formes graves de Covid-19, EPI-PHARE a mené parallèlement deux études en vie réelle en utilisant les données du SNDS (Système National des Données de Santé).



Les trois vaccins efficaces contre les formes graves

L’une des études se concentre sur 15,4 millions de personnes âgées de 50 à 74 ans (7,7 millions de personnes vaccinées comparées à 7,7 millions non vaccinées). Chez ces personnes vaccinées âgées de 50 à 74 ans, 53,6% avaient reçu le vaccin Pfizer, 7,1% Moderna et 39,2% AstraZeneca.

L’autre étude porte sur 7,2 millions de personnes âgées de 75 ans et plus (3,6 millions vaccinées comparées à 3,6 millions non vaccinées). Chez ces derniers, 85,3% avaient reçu Pfizer, 8,7% Moderna et 6,1% AstraZeneca.

Les résultats de ces deux études sont très concordants et mettent en évidence l’efficacité importante des trois vaccins, contre les formes graves de Covid-19, avec une réduction du risque d’hospitalisation à partir du 14ème jour après l’injection de la seconde dose supérieure à 90% dans les deux cohortes et pour chaque vaccin. Cette réduction est du même ordre de grandeur pour le risque de décès au cours d’une hospitalisation pour Covid-19.



Efficace face au variant Delta



Au cours de la période du début de la circulation du variant Delta en France, soit entre le 20 juin et le 20 juillet 2021, l’efficacité du vaccin était de 84% chez les 75 ans et plus et de 92% chez les 50 à 74 ans. Cette approche permet de fournir les premiers éléments sur l’effet du variant Delta sur la réduction du risque.



Ainsi, selon cette étude française, tous les vaccins contre la Covid-19 sont hautement efficaces et ont un effet majeur sur la réduction des risques de formes graves de Covid-19 chez les personnes âgées de 50 ans et plus en France en vie réelle.